به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ به نقل از سایت خبری «داون نیوز»؛ نیروی دریایی پاکستان اعلام کرد: در یک رزمایش کنترل‌ شده، موشک بالستیک ضدکشتی بومی را از یک شناور عملیاتی با موفقیت شلیک کرده است.

به گفته منابع خبری این موشک توان هدف‌گیری دقیق اهداف دریایی و زمینی را داشته و به سامانه‌های هدایت پیشرفته و قابلیت مانور در مراحل مختلف پرواز مجهز است.

طبق اعلام روابط عمومی نیروی دریایی پاکستان فرایند آزمایش با نظارت فرمانده نیروی دریایی، تیم‌های مهندسی و کارشناسان فنی انجام شد.

ارتش پاکستان این آزمایش را نشانه‌ای از ارتقای ظرفیت بومی سازی و افزایش توان بازدارندگی در محیط دریایی توصیف کرد.

رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و فرماندهان نیرو‌های مسلح پاکستان نیز در بیانیه‌های مجزا این دستاورد را به تیم‌های فنی و عملیاتی تبریک گفتند.