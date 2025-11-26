پخش زنده
نیروی دریایی پاکستان یک موشک بالستیک ضدکشتی ساخت داخل را با موفقیت آزمایش کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ به نقل از سایت خبری «داون نیوز»؛ نیروی دریایی پاکستان اعلام کرد: در یک رزمایش کنترل شده، موشک بالستیک ضدکشتی بومی را از یک شناور عملیاتی با موفقیت شلیک کرده است.
به گفته منابع خبری این موشک توان هدفگیری دقیق اهداف دریایی و زمینی را داشته و به سامانههای هدایت پیشرفته و قابلیت مانور در مراحل مختلف پرواز مجهز است.
طبق اعلام روابط عمومی نیروی دریایی پاکستان فرایند آزمایش با نظارت فرمانده نیروی دریایی، تیمهای مهندسی و کارشناسان فنی انجام شد.
ارتش پاکستان این آزمایش را نشانهای از ارتقای ظرفیت بومی سازی و افزایش توان بازدارندگی در محیط دریایی توصیف کرد.
رئیسجمهور، نخستوزیر و فرماندهان نیروهای مسلح پاکستان نیز در بیانیههای مجزا این دستاورد را به تیمهای فنی و عملیاتی تبریک گفتند.