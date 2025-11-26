این بخش را با خبر‌هایی از مستند پایان مأموریت، تمدید مهلت پویش صباخوانی غزل‌های حافظ، فیلم زیباتر از زندگی و مجموعه نوا آغاز می‌کنیم. ­

نگاهی به برنامه های رادیو و تلویزیون در خبرهای رسانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، مهلت شرکت در سومین پویش صباخوانی غزل‌های حافظ تا ۲۰ آذر تمدید شد.

علاقمندان می‌توانند با مراجعه به تارنمای رادیو صبا نمونه خوانش خود را ارسال کنند.

«پایان مأموریت» امروز ساعت ۱۹ از شبکه مستند پخش و فردا ساعت ۱۵ بازپخش می‌شود.

این مستند درباره زندگی فوزیه شیردل، پرستاری است که سال ۱۳۵۸ به دست ضدانقلاب به شهادت رسید.

شبکه امید «زیباتر از زندگی» را امروز ساعت ۱۸:۰۰ پخش می‌کند.

این فیلم داستان تلاش نیرو‌های نظامی و مردمی برای دفاع از هویزه در برابر قوای متجاوز است.

مجموعه نوا ۵۲ ، امروز و فردا ساعت ۱۶ از شبکه چهار پخش می‌شود.

این مستند در هر قسمت یک موضوع علمی را بررسی می‌کند.