اصفهان بهار سال آینده برای میزبانی از اجلاس منطقهای و بین منطقهای دبیرانکل کمیسیونهای ملی یونسکو کشورهای مختلف انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در دیدار با دکتر مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیتهای استان اصفهان، خواستار میزبانی اصفهان از اجلاس منطقهای و بین منطقهای یونسکو با حضور دبیرانکل کمیسیون ملی یونسکو کشورهای مختلف شد که استاندار با این پیشنهاد موافقت کرد.
حسن فرطوسی همچنین، انتخاب کاشان به عنوان شهر خلاق معماری را به استاندار اصفهان تبریک گفت و از اصفهان به عنوان تنها استانی که دارای دو شهر خلاق جهانی است، یاد کرد.
استاندار اصفهان هم با استقبال از برگزاری این رویداد بینالمللی، برای میزبانی اصفهان در اردیبشهتماه سال آینده اعلام آمادگی کرد.
در این جلسه همچنین جزئیات برگزاری این رویداد بررسی و بر بهرهمندی حداکثری از ظرفیتهای اصفهان در راستای میزبانی شایسته از این رویداد تأکید شد.
به این ترتیب، اصفهان در اردیبهشت ۱۴۰۵ میزبان اجلاس منطقهای و بین منطقهای دبیرانکل کمیسیونهای ملی یونسکو کشورهای مختلف خواهد بود.