بهمناسبت هفته بسیج، مرکز مشاوره خانواده مهر در شهر گز برخوار با حضور مسئولان محلی، فرماندهان ناحیه بسیج و جمعی از خیران افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده سپاه شاهینشهر و میمه در آیین افتتاح این مرکز با همکاری حوزه مقاومت حضرت فاطمه (س) و سپاه ناحیه شاهینشهر به بهرهبرداری رسیده است، گفت: در مرکز مشاوره خانواده مهر، خدمات مشاوره و رواندرمانی در زمینههای اضطراب، اختلالات خلقی، وسواس، افسردگی، خانوادهدرمانی، مشاوره پیش از ازدواج، کودک و نوجوان، تحصیلی، زوجدرمانی و سوگ به مراجعهکنندگان ارائه میشود.
وی افزود: این مرکز با مجوز رسمی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور فعالیت خود را آغاز کرده است و به منظور رفاه حال همشهریان، خدمات مشاوره را با تخفیفهای ویژه و برای ممدجویان تحت پوشش بهزیستی به صورت رایگان عرضه خواهد کرد
مرکز مشاوره خانواده مهر با زیربنای حدود ۲۰۰ متر مربع و با مشارکت خیران منطقه تأسیس شده و هدف از راهاندازی آن ارتقای سطح سلامت روان خانوادهها و تقویت بنیانهای اجتماعی در شهر گز برخوار است.