به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،دکتر صحبتی مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت:ورود به فصل سرما همراه با افزایش موارد بیماری‌های ویروسی تنفسی، به‌ویژه آنفلوانزا، است. وقوع موج‌های آنفلوانزا در این فصل طبیعی است، اما امسال با جهش‌های جدیدی در ویروس مواجه شده‌ایم که علائم را شدیدتر کرده و علائم گوارشی را نسبت به سال‌های گذشته بیشتر دیده‌ایم.

وی افزوددر هفته‌های اول شیوع، بیشترین موارد در میان کودکان و دانش‌آموزان دیده می‌شود، چرا که حضور در محیط‌های شلوغ مدرسه زمینه‌ساز گسترش سریع ویروس است. این بیماری معمولاً از طریق کودکان به سایر اعضای خانواده نیز منتقل می‌شود.

دکتر صحبتی بیان کرد:خوشبختانه، بیشتر موارد آنفلوانزا سرپایی بوده و با استراحت، مایعات کافی و درمان‌های ساده، بیماری پس از ۳ تا ۴ روز بهبود می‌یابد.

وی با اشاره به هشدار جدی برای گروه‌های پرخطر است افزود:سالمندان،خانم‌های باردار،افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای (مانند دیابت، بیماری‌های قلبی یا ریوی)، و افراد تحت شیمی‌درمانی یا داروهای سرکوب‌کننده سیستم ایمنی،آنفلوانزا می‌تواند شدیدتر پیش رود و نیاز به مراقبت‌های ویژه یا بستری شدن در بیمارستان داشته باشد.

دکتر صحبتی در خصوص راه‌های پیشگیری خاطر نشان کرد:استفاده از ماسک در مکان‌های شلوغ و عمومی،شست‌وشوی منظم دست‌ها با آب و صابون،رعایت فاصله فیزیکی از افراد بیمار، استراحت در خانه در صورت بیمار شدن و اجتناب از تماس با دیگران را در اولویت قرار دهند.

همکاری مدیران مدارس: دانش‌آموزان بیمار حق دارند دوران بیماری را در خانه سپری کنند تا از شیوع بیشتر جلوگیری شود.

بیماری را دست‌کم نگیرید، اما نترسید. با آگاهی و همکاری، می‌توانیم سلامت خود و جامعه را حفظ کنیم.