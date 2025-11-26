معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از توقیف ساعتی ۴۰ هزار خودروی متخلف طرح زوج و فرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ فیروز کشیر گفت: امروز چهارشنبه پنجم آذر ماه، پلیس با خودرو‌هایی که نمره آخر پلاکشان فرد است، برخورد و اعمال قانون می‌کند.

وی افزود: برخورد با تخلفات مربوط به آلودگی هوا در پایتخت از ابتدای آذر ماه تا روز گذشته (سه شنبه چهارم آذر) برای وسایل نقلیه‌ای که دودزا بودند حدود ۱۹۰۰ فقره اعمال قانون داشتیم. همچنین ۴۰ هزار خودروی متخلف، توقیف ساعتی شدند.

معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: همکاران بنده در ۱۰۰ نقطه از معابر اصلی و میادین مهم در سطح شهر تهران مستقر هستند و با آن دسته از وسایل نقلیه‌ای که دود زا هستند برخورد می‌کنند. همچنین بیش از ۳۸۰ دستگاه از خودرو‌هایی که دارای گواهی معتبر معاینه فنی بودند ولی دارای نقص فنی و از نظر استاندارد نیز ایمنی لازم را نداشتند، معاینه فنی آنها باطل شده است.

سرهنگ کشیر در خصوص وضعیت ترافیک پنجمین روز طرح زوج و فرد از درب منزل افزود: مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم از شقایق تا پل یادگار امام (ره)، بزرگراه شهید همت از بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه آبشناسان از سردار جنگل تا نرسیده به ستاری، بار ترافیک عادی و روان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بزرگراه زین الدین از پل شمس آباد تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی و بزرگراه شهید بابایی از بلوار نیروی زمینی تا پل امام علی (ع)، بار ترافیکی عادی و روان می‌باشد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه بسیج بالاتر از سه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه نواب صفوی از پل ۹ دی تا تونل توحید بار ترافیکی عادی و روان است.

سرهنگ کشیر با توجه به آلودگی هوا به شهروندان تهرانی توصیه کرد: از تردد در سطح شهر تهران با خودرو‌های تک سرنشین در صورت امکان خودداری کرده و تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده‌های هوا و ترافیک استفاده کنند.

سرهنگ کشیر گفت: تردد وسایل نقلیه سنگین در شب به جز خودرو‌های حمل سوخت و مواد غذایی و دارویی در تهران بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا ممنوع می‌باشد و لازم به اشاره است که اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل از ساعت ۶:۳۰ لغایت ساعت ۲۰:۳۰ تا پایان هفته ادامه دارد.