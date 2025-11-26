پخش زنده
۱۶۰ دانشآموز پسر بابلی در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند تا از یادمانهای شهدای دفاع مقدس بازدید کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده سپاه ناحیه بابل گفت: سومین کاروان راهیان نور دانشآموزان پسر شهرستان بابل با ۱۶۰ دانشآموز به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شد.
سرهنگ بابایی افزود: دانشآموزان در این سفر زیارتی و معنوی از یادمانهای شهدای مناطق عملیاتی کربلای ۵ در شلمچه، والفجر ۸ در اروندرود، طلائیه، فکه، هویزه، دهلاویه، عملیات رمضان و فتحالمبین بازدید خواهند کرد.
وی گفت: مهمترین هدف از اعزام دانشآموزان به اردوی راهیان نور، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، زنده نگه داشتن یاد شهدا و تربیت نسلی باایمان و شجاع است.
فرمانده سپاه ناحیه بابل تصریح کرد: اردوهای راهیان نور پلی است که جوانان را به این مکانها میرساند و این حرکت، حرکتی ماندگار خواهد بود.