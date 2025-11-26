به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، توانمندی‌ها و زیبایی‌های استان گلستان در این رویداد معرفی می‌شود.

به گفته رئیس رسانه ملی ساختمان شیشه‌ای بازسازی می‌شود.

آوار برداری ساختمان شیشه‌ای تا اواخر پاییز به پایان می‌رسد .

پیش از این هم فراخوانی برای تولید محتوا از بنای ساختمان شیشه‌ای قبل از بازسازی آن منتشر شده بود.

دوبله فصل جدید ان شرلی به پایان رسید.

استاد نصر الله مدقالچی مدیریت دوبلاژ این مجموعه را برعهده داشت و بانو مریم شیرزاد گوینده نقش اصلی آن بود.

آن شرلی در ۲۴ قسمت از شبکه امید پخش خواهد شد.