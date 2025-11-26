پخش زنده
بسیج نهادی است که از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، با حضور فعال در عرصههای دفاعی، فرهنگی، اقتصادی و علمی، نقش مهمی در تقویت امنیت، پیشرفت و ثبات کشور ایفا کرده و با پیروی از رهنمودهای رهبری، پشتوانهای مطمئن برای انقلاب بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ «اگر بر کشوری نـوای دلنشین تفکّر بسیجی طنینانداز شود، چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گردید و الّا هر لحظه باید منتظر حادثه ماند.» (امام خمینی)
بنیانگذار انقلاب اسلامی هنگامی که در پنجم آذرماه دستور تشکیل بسیج را صادر کردند، میدانستند که نهال انقلاب اسلامی برای تنومند شدن و بارور گشتن، و نیز برای آنکه مظلومان جهان بتوانند در سایهسار آن از بند استعمار رهایی یابند، نیازمند باغبانانی فداکار و عاشق انقلاب است. انسانهایی که در عرصههای گوناگون و در طوفانهای سهمگین، با جانفشانی از این نهال پاسداری کنند. چرا که به فرموده امام خمینی (ره): «چه در جنگ و چه در صلح، بزرگترین سادهاندیشی این است که تصور کنیم جهانخواران، خصوصاً آمریکا و شوروی، کینه خود را از اسلام عزیز برداشتهاند؛ لحظهای نباید از کید دشمنان غافل بمانیم. در نهاد و سرشت آمریکا و شوروی، دشمنی با اسلام ناب محمدی (ص) موج میزند. باید برای شکستن امواج طوفانها و فتنهها و جلوگیری از سیل آفتها، به سلاح پولادین صبر و ایمان مسلح شویم.»
بسیجیان، با سرلوحه قرار دادن این سخن امام، از همان آغاز انقلاب اسلامی در صحنههای مختلف حضور یافتند و با سینههایی مالامال از عشق الهی، جان بر کف در دفاع از اسلام ایستادند و به ندای امام خویش لبیک گفتند.
امام خمینی (ره) درباره بسیج میفرمایند:«بسیج شجره طیّبه و درخت تناور و پرباری است که شکوفههای آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق میدهد. بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدستههای رفیع آن اذان شهادت و رشادت سر دادهاند. بسیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسلامی است که تربیتیافتگان آن، نام و نشان خویش را در گمنامی جستوجو کردهاند. بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را همه مجاهدان از اولین تا آخرین امضا نمودهاند.»
اگرچه ۴۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و فرمان تشکیل بسیج مستضعفان در ۵ آذر ۱۳۵۸ میگذرد، اما بسیج در تمام این سالها یکی از اساسیترین عوامل خنثیسازی توطئههای دشمنان انقلاب بوده و همچنان همچون روزهای نخست پیدایش خود، در میدانهای اقتصادی، فرهنگی، علمی، اعتقادی، اخلاقی، دینی و اجتماعی حضوری فعال و تأثیرگذار دارد.
چنانکه رهبر معظم انقلاب فرمودهاند، «شجره طیّبه بسیج» در تمام سالهای پس از انقلاب درخشیده و در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی و سازندگی، نمونهای برجسته از اقدام جهادی را به نمایش گذاشته است؛ و صحنههایی ماندگار از تجسم ایمان در میدان عمل آفریده است.
به تعبیر شهید آوینی، بسیجی انسانی است که خود را در نسبت میان مبدأ و معاد میبیند. او با انتظار موعود، هویت تاریخی انسان را بازمییابد و خود را از روزمرگی و غفلتی که همراه آن است میرهاند. بسیجی آسایش تن را فدای کمال روح میکند و وجود خویش را نه در روز و ماه و سال و نه در کوچه و خیابان، بلکه در فاصله میان آغاز و انجام تاریخ بازمیشناسد.
اما اینکه «بسیجی کیست؟» در سخن رهبر معظم انقلاب میتوان یافت:«آحاد مردمی که با هدف والای الهی و روحیهای خستگیناپذیر، هر جا که لازم باشد در وسط میدان حضور مییابند؛ استعدادهای خود را بروز میدهند؛ هر آنچه دارند در راه خدا عرضه میکنند و از خطرات این مسیر نیز هراسی به دل راه نمیدهند.»
حقیقت این است که تا زمانی که تفکر بسیجی یعنی روح ایثار، بصیرت و ولایتمداری در جامعه زنده باشد، انقلاب اسلامی از طوفانها مصون میماند. بسیجی نیز در همه میدانهای دشوار، از جنگ و سازندگی تا عرصههای فرهنگی و علمی، با تکیه بر رهنمودهای رهبری، پشتوانهای مطمئن برای انقلاب و پیشبرد اهداف بلند آن خواهد بود.
نویسنده و پژوهشگر: طیبه السادات حسینی