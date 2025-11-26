به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛علیرضا شیخی در حاشیه بازدید از این پروژه، طی گفت‌و‌گو با خبرنگار روابط عمومی شرکت گاز آذربایجان‌غربی، در توضیح ضرورت اجرای این عملیات، گفت: این دو خط انتقال گاز دقیقاً زیر پایه‌های پل‌های تقاطع آذربایجان قرار گرفته بودند و ادامه استفاده از آنها به این شکل، هم از نظر ایمنی و هم از منظر فنی قابل قبول نبود. به همین دلیل عملیات جابجایی این خطوط آغاز شده و طی چند روز آینده به‌طور کامل به سرانجام خواهد رسید.

وی با اشاره به مدیریت تأمین گاز در زمان اجرای این پروژه افزود: برای انجام عملیات، ناچار به اعمال محدودیت در مصرف گاز برخی مرغداری‌ها و صنایع هستیم. اما تأکید می‌کنم که گاز مشترکان خانگی قطع نخواهد شد مگر در شرایطی که با سرمای شدید، افت فشار جدی رخ دهد و مجبور به قطع موقت و محدود شویم.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی همچنین از اجرای یک پروژه دیگر شهری در ارومیه طی روز‌های آینده خبر داد و گفت: هم‌زمان با اتمام عملیات جابجایی خطوط، نصب ایستگاه جدید TBS کوی امیریه نیز آغاز خواهد شد. در این پروژه خط شش‌اینچ اجرا می‌شود و برای انجام آن، چند ساعت قطعی موقت گاز در بخشی از منطقه اجتناب‌ناپذیر است که اطلاع‌رسانی آن به‌موقع انجام می‌گیرد.

شیخی با تأکید بر اینکه ایمنی شبکه گازرسانی شهر اولویت اصلی شرکت است، خاطرنشان کرد: تمام این اقدامات برای افزایش پایداری شبکه، کاهش مخاطرات احتمالی و تضمین استمرار تأمین گاز در روز‌های سرد سال انجام می‌شود. از همکاری مشترکان و صنایع در این بازه زمانی قدردانی می‌کنیم.