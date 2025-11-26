محورهای چالوس، هراز و آزادراه تهران-شمال در مسیر جنوب به شمال با ترافیک سنگین مواجه هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سه محور اصلی ارتباطی شمال کشور شامل چالوس، هراز و آزادراه تهران-شمال در مسیر جنوب به شمال با ترافیک سنگین مواجه هستند.

بر اساس آخرین اخبار از وضعیت ترافیکی:

محور چالوس (جنوب به شمال): ترافیک سنگین در حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه

آزادراه تهران-شمال (جنوب به شمال): ترافیک سنگین در محدوده تونل شماره ۱۸ و حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه

محور هراز (جنوب به شمال): ترافیک سنگین در محدوده سه‌راهی چلاو

وضعیت تردد در مسیرهای شمال به جنوب در تمامی این محورها روان گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، تمامی محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و شرایط آب‌وهوایی مطلوبی برای سفر دارند.

به مسافران توصیه می‌شود ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از سالم بودن وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل نمایند.