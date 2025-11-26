پخش زنده
امروز: -
محورهای چالوس، هراز و آزادراه تهران-شمال در مسیر جنوب به شمال با ترافیک سنگین مواجه هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سه محور اصلی ارتباطی شمال کشور شامل چالوس، هراز و آزادراه تهران-شمال در مسیر جنوب به شمال با ترافیک سنگین مواجه هستند.
بر اساس آخرین اخبار از وضعیت ترافیکی:
وضعیت تردد در مسیرهای شمال به جنوب در تمامی این محورها روان گزارش شده است.
بر اساس این گزارش، تمامی محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و شرایط آبوهوایی مطلوبی برای سفر دارند.
به مسافران توصیه میشود ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از سالم بودن وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل نمایند.