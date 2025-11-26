پخش زنده
چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی مکانیزاسیون ماشینآلات و ادوات کشاورزی از امروز در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی خوزستان با حضور گسترده فعالان حوزه کشاورزی از سراسر کشور افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این دوره از نمایشگاه با حضور ۱۰۰ واحد تولیدی و بازرگانی از استانهای خوزستان، تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، فارس، مازندران، البرز، مرکزی، کردستان، زنجان، همدان، چهارمحال و بختیاری و قزوین برگزار میشود که این گستردگی مشارکت، نشاندهندهی رشد و اهمیت روزافزون صنعت مکانیزه کشاورزی در کشور است.
در این رویداد، انواع تراکتورهای سبک و سنگین، کمباینهای برداشت محصولات کشاورزی، ادوات نوین زراعی، پهپادها و سمپاشهای پیشرفته به نمایش گذاشته شدهاند.
حضور فناوریهای نوین در این نمایشگاه، نقشی کلیدی در تحول شیوههای سنتی کشاورزی و افزایش بهرهوری مزارع خواهد داشت.
هدف اصلی نمایشگاه، آشنایی کشاورزان با جدیدترین ماشینآلات و فناوریهای نوین، تبادل دانش میان تولیدکنندگان و کشاورزان، و ایجاد ارتباط مستقیم و بدون واسطه میان عرضهکنندگان و خریداران است تا بستر تقویت همکاریهای تولیدی و ارتقای صنعت کشاورزی فراهم شود.
در روز اول برگزاری نمایشگاه، همایشی ویژه به منظور تجلیل از کشاورزان نمونه استان خوزستان برگزار می شود که طی آن از چهرههای برتر این حوزه با اهدای تندیس و لوح تقدیر، قدردانی به عمل میآید.
چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی مکانیزاسیون ماشینآلات و ادوات کشاورزی تا هشتم آذرماه ۱۴۰۴ هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی خوزستان میزبان علاقهمندان، فعالان بخش کشاورزی و بازدیدکنندگان خواهد بود.