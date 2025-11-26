پخش زنده
امروز: -
شهباز شریف در دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان بر تعهد کشورش برای همکاری نزدیک با تهران تاکید کرد و گفت: پاکستان از مواضع اصولی ایران در مسائل منطقهای قدردانی میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای لاریجانی در چهارمین جلسه رسمی خود در اسلامآباد با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد.
در بیانیه دفتر نخست وزیری پاکستان آمده است: شهباز شریف ضمن استقبال از مقام عالی رتبه ایرانی، بر اهمیت روابط تاریخی و برادرانه نزدیک بین دو کشور تأکید کرد و خواستار تعمیق و گسترش بیشتر روابط دوجانبه در زمینههای مختلف شد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان هم متقابلاً بر لزوم تقویت روابط پاکستان و ایران در زمینههای گسترده و متقابلاً سودمند تأکید کرد.
در این دیدار، دو طرف همچنین در مورد تحولات مهم منطقهای و بینالمللی تبادل نظر کرده و بر اهمیت تلاشهای هماهنگ برای ارتقای صلح و ثبات در منطقه تأکید ورزیدند.
نخست وزیر پاکستان از مواضع اصولی ایران در مسائل منطقهای قدردانی کرده و مراتب قدردانی خود و کشورش را از همبستگی ایران با پاکستان در دوران سخت ابراز داشت.
وی بر تعهد پاکستان برای ادامه همکاری نزدیک با ایران، برای آیندهای صلحآمیز و مرفه برای هر دو کشور، تأکید کرد.
شهباز شریف با استفاده از این فرصت، احترام عمیق و آرزوهای نیک خود را به مقام معظم رهبری حضرت آیتالله سید علی خامنهای و همچنین آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد و از آنها به خاطر حمایتشان از پاکستان و همچنین تعهدشان به روابط قویتر پاکستان و ایران تشکر نمود.
در این جلسه تصمیم گرفته شد که هیئتی به ریاست سناتور محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان به زودی برای تقویت بیشتر همکاری در زمینههای مختلف به ویژه کشاورزی و ارتباطات به ایران سفر کند.
آقای لاریجانی از مردم و مقامهای پاکستان به خاطر حمایت بیدریغشان از ایران در طول جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی تشکر کرد و از نقش سازنده پاکستان در حمایت از گفتگو و دیپلماسی برای حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات، عمیقاً قدردانی نمود.