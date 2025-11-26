به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای لاریجانی در چهارمین جلسه رسمی خود در اسلام‌آباد با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد.

در بیانیه دفتر نخست وزیری پاکستان آمده است: شهباز شریف ضمن استقبال از مقام عالی رتبه ایرانی، بر اهمیت روابط تاریخی و برادرانه نزدیک بین دو کشور تأکید کرد و خواستار تعمیق و گسترش بیشتر روابط دوجانبه در زمینه‌های مختلف شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان هم متقابلاً بر لزوم تقویت روابط پاکستان و ایران در زمینه‌های گسترده و متقابلاً سودمند تأکید کرد.

در این دیدار، دو طرف همچنین در مورد تحولات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کرده و بر اهمیت تلاش‌های هماهنگ برای ارتقای صلح و ثبات در منطقه تأکید ورزیدند.

نخست وزیر پاکستان از مواضع اصولی ایران در مسائل منطقه‌ای قدردانی کرده و مراتب قدردانی خود و کشورش را از همبستگی ایران با پاکستان در دوران سخت ابراز داشت.

وی بر تعهد پاکستان برای ادامه همکاری نزدیک با ایران، برای آینده‌ای صلح‌آمیز و مرفه برای هر دو کشور، تأکید کرد.

شهباز شریف با استفاده از این فرصت، احترام عمیق و آرزوهای نیک خود را به مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و همچنین آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد و از آنها به خاطر حمایتشان از پاکستان و همچنین تعهدشان به روابط قوی‌تر پاکستان و ایران تشکر نمود.

در این جلسه تصمیم گرفته شد که هیئتی به ریاست سناتور محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان به زودی برای تقویت بیشتر همکاری در زمینه‌های مختلف به ویژه کشاورزی و ارتباطات به ایران سفر کند.

آقای لاریجانی از مردم و مقام‌های پاکستان به خاطر حمایت بی‌دریغشان از ایران در طول جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی تشکر کرد و از نقش سازنده پاکستان در حمایت از گفتگو و دیپلماسی برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، عمیقاً قدردانی نمود.