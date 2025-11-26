به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی برخوار گفت: پیش بینی می‌شود تا پایان آذر بیش از ۲۵۰ تن زرشک از باغ‌های بارور برداشت شود.

بهروز جمالی، عملکرد برداشت این محصول را حدود پنج تُن در هکتار بیان کرد و افزود: برخوار، سمیرم، شاهین شهر، خوانسار، چادگان، فریدونشهر وکاشان از مناطق تولید کننده زرشک استان است.

زرشک گیاهی یک سرده از گونه زرشکیان است، به شکل درختچه می‌روید، روی ساقه‌هایش خار دارد و به‌طور میانگین ارتفاع آن ۴ متر است. چوب ساقه این درخت قهوه‌ای یا زردرنگ است.

زرشک حاوی مواد مغذی مهمی مانند ویتامین C، آنتی‌اکسیدان‌ها و فیبر است، مصرف آن برای بهبود سلامتی بسیار مفید است. زرشک یکی از گیاهان معروف و مورد استفاده در طب سنتی است که در ایران و مناطق دیگری از جهان یافت می شود. این گیاه کوچک به شکل درختچه ای با میوه های قرمز و ترش شناخته می شود که در تهیه غذاها و داروها از آن استفاده می شود.