دوره آموزش و توانمندسازی جوانان داوطلب دادرس پیشرفته جمعیت هلال احمر مازندران در پادگان شهید باقرزاده قائم شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون دانشجویی و جوانان جمعیت هلال احمر کشور در جریان برگزاری دوره آموزش و توانمندسازی داوطلبان جمعیت هلال احمر مازندران در قائم شهر گفت: سازمان جوانان هلال احمر با قدمت ۷۸ ساله از تشکلها و نهادهای گسترده امدادی و بشردوستانه این کشور است که بیش از دو میلیون و ۳۰۰هزار نفر داوطلب عضو جمعیت هلال احمر کشورآماده ارائه خدمات به همنوعان هستند.
محمدزاده، برپایی دورههای آموزش نوین با هدف بهره گیری از دانش روز را مهمترین برنامه راهبردی سازمان جوانان هلال احمر در عرصههای امدادی و بشردوستانه نام برد که نخستین دوره آموزش هوش مصنوعی به زودی در شیرازبرای ارتقا بخشی فعالیتهای امدادی و بشردوستانه برگزار خواهد شد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران هم با اشاره به حادثه خیز بودن این استان گفت: در طول سال بیشترین سوانح و حوادث در مازندران رخ میدهد و متقابلا آمادگی بیشتر جمعیت هلال احمر استان برای خدمات رسانی به آسیب دیدگان ناشی از حوادث از اهمیت فوق العادهای برخوردار است.
فخاری، جمعیت هلال احمر را پس از بسیج بزرگترین نهاد مردمی در کشور نام برد که با تنوع فعالیتها، سازماندهی و توانمندسازی و آمادگی داوطلبان و امدادگران در برابر حوادث از اهداف راهبردی جمعیت هلال احمر است.
وی اظهار داشت: جمعیت هلال احمر مازندران با برخورداری از قابلیتهای بالای امدادی، علاوه بر مازندران به عنوان استان معین همواره یاریگر هموطنان در ارائه خدمات امدادی و بشر دوستانه میباشند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران یادآور شد: یکصد هزار نفر عضو داوطلب جوانان هلال احمر مازندران هستند که در حوزههای مختلف امدادی و بشردوستانه آماده ارائه خدمات به همنوعان میباشند.
نصیری رئیس جمعیت هلال احمر قائم شهر، زمان برگزاری دوره آموزش و توانمندسازی جوانان داوطلب دادرس پیشرفته جمعیت هلال احمر مازندران را دو روزه اعلام کرد که به صورت مجزا ویژه برادران و خواهران داوطلب جوانان هلال احمر استان در پادگان شهید باقرزاده قائم شهر برگزار شد.