به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، عباس فارسی، کارشناس آموزش و اطلاع‌رسانی شرکت گاز استان سمنان گفت: این طرح در قالب تفاهم‌نامه مشترک بین شرکت ملی گاز ایران و آموزش و پرورش اجرا می‌شود و دانش‌آموزان و معلمان با مراجعه به سامانه «همیار گاز» ثبت‌نام کرده و دوره‌های آموزشی طراحی‌شده را می‌گذرانند.

او افزود: فراگیران در مراحل مختلف این طرح با داستان‌ها و بازی‌های آموزشی، فرایند استخراج، پالایش و انتقال گاز و همچنین نکات مرتبط با مصرف ایمن و بهینه گاز آشنا می‌شوند.

فارسی از پیش‌بینی برنامه‌های تشویقی برای افزایش مشارکت خبر داد و گفت: «دانش‌آموزان و معلمانی که بیشترین امتیاز را کسب کنند، هر ماه کارت هدیه دریافت می‌کنند. برای ۱۰۰ دانش‌آموز برتر استان، کارت هدیه ۵۰۰ هزار تومانی و برای ۲۰ معلم برتر نیز کارت هدیه یک میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. همچنین به سایر دانش‌آموزان ثبت‌نام‌کننده، هدیه عمومی اهدا خواهد شد.»

بر اساس تقویم آموزشی این طرح، دوره‌های «آشنایی با شرکت ملی گاز»، «ایمنی گاز» و «مصرف بهینه»، از آبان تا بهمن‌ماه به‌صورت مرحله‌ای برگزار می‌شود و شرکت در پویش‌های تولید محتوا و مسابقات موضوعی نیز بخشی از فرایند کسب امتیاز است.

فعالیت شرکت‌کنندگان ۱۵ اسفندماه ارزیابی می‌شود و پس از اعلام نتایج، گواهینامه شرکت در دوره در فروردین ۱۴۰۵ برای افراد فعال صادر خواهد شد.

سامانه ثبت‌نام و پیگیری مراحل طرح ملی همیار گاز به نشانی hamyaregaz.ir در دسترس دانش‌آموزان و فرهنگیان قرار دارد.