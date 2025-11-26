پخش زنده
مشاور رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: امروز آمادهتر از گذشته هستیم و نیروهای مسلح با برخورداری از پشتوانه مردمی، قدرتمندانه از ارکان و کیان کشور دفاع میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار وحیدی در گفتوگویی با تأکید بر نقش بیبدیل شهدا در توانمندسازی نیروهای مسلح، اظهار داشت: شهدا نهتنها عنصر مهم اقتدار ما، بلکه اساسیترین رکن آن هستند.
وی افزود: شهدا مسیری را مقابل ملت ایران گشودند تا به سوی اهداف متعالی خویش گام بردارند؛ لذا ما قدردان و مدیون آنان هستیم و باید بدانیم که راه شهدا، راه نجات کشور و ملت است.
مشاور رئیس ستادکل نیروهای مسلح درباره میزان آمادگی نیروهای مسلح، گفت: امروز قطعاً آمادهتر از گذشته هستیم. ملت و نیروهای مسلح ما، مقتدرانه، با ارادهای قوی و با آمادگیهای رزمی کافی، همه در میدان هستند.
سردار وحیدی در پایان خاطرنشان کرد: ما به لطف خداوند در موقعیت بسیار خوبی قرار داریم و نیروهای مسلح با برخورداری از پشتوانه مردمی، قدرتمندانه از ارکان و کیان کشور و نظام دفاع میکنند.