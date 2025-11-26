به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اتحادیه جهانی کشتی با درج تصاویری از طلایی‌های ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی - ریاض، گزارشی از عملکرد کشتی گیران کشورمان در این مسابقات که در مقابل عنوان داران جهان به پیروزی رسیدند، ارائه داد.

سایت اتحادیه جهانی کشتی در گزارش خود عملکرد کشتی گیران مدال آور ایران از جمله سعید اسماعیلی، محمدهادی ساروی، غلامرضا فرخی، فردین هدایتی، امیرحسین زارع، رحمان عموزاد، یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا را ستود.