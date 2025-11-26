پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفته بسیج نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در روستای نیمه کار شهرستان بندرخمیرگشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ جانشین فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: این نمایشگاه با ۱۵ غرفه در مدت ۳ روز در روستای نیمه کار شهرستان خمیر برپاست.
سردار هدایت الله امیری افزود: این غرفه ها؛ صنایع دستی و مواد غذایی و پوشاک محلی است.
بیشتر بخوانید؛ گشایش نمایشگاه عرضه محصولات اقتصاد مقاومتی در بخش شمیل
وی هدف از این نمایشگاه را حمایت از کار آفرینان و مشاغل خانگی و روستایی، اعطای تسهیلات کم بهره، معرفی آثار روستائیان به بازار و ایجاد اشتغال پایدار عنوان کرد.