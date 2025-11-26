به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ جانشین فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: این نمایشگاه با ۱۵ غرفه در مدت ۳ روز در روستای نیمه کار شهرستان خمیر برپاست.

سردار هدایت الله امیری افزود: این غرفه ها؛ صنایع دستی و مواد غذایی و پوشاک محلی است.

وی هدف از این نمایشگاه را حمایت از کار آفرینان و مشاغل خانگی و روستایی، اعطای تسهیلات کم بهره، معرفی آثار روستائیان به بازار و ایجاد اشتغال پایدار عنوان کرد.