استاندار با اشاره به هشدار‌های مقام معظم رهبری، پرداخت وام ازدواج را در اولویت کاری استانداری قرار داد و از تشکیل جلسه فوری با مدیران بانک‌ها برای رفع موانع پرداخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان خوزستان گفت: موضوع ازدواج و فرزندآوری یک راهبرد کاملاً کارشناسی شده و از مولفه‌های اصلی قدرت ملی است که باید با جدیت تمام دنبال شود.

وی تأکید کرد: ما موظفیم موانع پیش روی جوانان برای ازدواج را برداریم و شرایطی فراهم کنیم که این امر مقدس به یک هنجار شدنی و آسان تبدیل شود.

اولویت اول: رفع موانع پرداخت وام ازدواج

استاندار خوزستان، وضعیت فعلی پرداخت وام ازدواج در استان را غیرقابل قبول خواند و دستور داد: در اولین فرصت ممکن، جلسه‌ای با تمامی بانک‌های متولی تشکیل شود. باید به طور شفاف مشخص شود سهم هر بانک چقدر است، چقدر پرداخت شده و چه موانعی وجود دارد. این موانع، چه در سطح استانی و چه در سطح ملی، به طور جدی پیگیری و رفع خواهد شد.

تغییر الگو‌های فرهنگی و مقابله با وارونگی ارزش‌ها

وی در ادامه با انتقاد از پدیده‌های نامتعارفی مانند “جشن طلاق”، این اقدام را مصداق وارونگی ارزش‌ها خواند و تأکید کرد: باید از تمام ظرفیت‌های فرهنگی، صدا و سیما، فضای مجازی و چهره‌های موجه اجتماعی برای تحکیم نهاد خانواده استفاده کنیم.

استاندار خوزستان افزود: ترویج ازدواج‌های آسان، با مهریه‌های سبک و بدون تکلف، به ویژه در قالب ازدواج‌های دانشجویی باید در دستور کار قرار گیرد.

آموزش مهارت‌های زندگی و کاهش آمار طلاق

موالی‌زاده با بیان اینکه “ناپایداری ازدواج‌ها” یکی از معضلات اصلی جامعه است، بر گسترش آموزش‌های مهارت‌های زندگی قبل و بعد از ازدواج در سراسر استان تأکید کرد.

وی اظهار داشت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی در شهرستان‌ها با استفاده از ظرفیت روحانیون، دانشگاهیان و معتمدین محلی، برای کاهش طلاق و افزایش پایداری ازدواج‌ها ضروری است. خانواده‌ها نباید با اولین اختلاف به سمت طلاق بروند.

خوزستان؛ ظرفیت بی‌نظیر برای الگوسازی ملی

استاندار خوزستان با اشاره به کسب رتبه برتر استان در برنامه‌های جمعیتی، این موفقیت را کافی ندانست و افزود: خوزستان با برخورداری از ظرفیت‌های غنی اجتماعی، عاطفی و عرفی، می‌تواند و باید به الگویی ملی در زمینه تحکیم خانواده و فرزندآوری تبدیل شود.

وی با هشدار درباره افول جمعیت در آینده، خاطرنشان کرد: پرداختن به موضوع ازدواج و فرزندآوری برای حفظ موجودیت و هویت کشور ضرورتی انکارناپذیر است.

موالی‌زاده از تمام دستگاه‌های اجرایی خواست با نظم بیشتر، پیگیری قوی‌تر و تعامل مؤثر با مردم، در اجرای این راهبرد ملی تمام‌قد حاضر شوند.