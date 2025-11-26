مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهری و بهبود زیرساخت‌های محلات هدف شهر ارومیه، تأمین ۵۰۰۰ تن قیر، گام تازه‌ای در مسیر توسعه و نوسازی بافت‌های شهری است؛ اقدامی که زمینه‌ساز افزایش ایمنی، زیبایی و رفاه شهروندان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛پیمان آرامون در این رابطه اظهار داشت: بهبود شرایط محلات هدف، آسفالت و بهسازی معابر خاکی از جمله اهداف تخصیص این میزان قیررایگان است.

وی ادامه داد: وضعیت فعلی در شأن شهر تاریخی و فرهنگی ارومیه نیست و تحقق تحول در این حوزه نیازمند برنامه جامع اقدام مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری و جامعه محلی است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: تخصیص این میزان قیر زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های گسترده آسفالت‌ریزی در محلات هدف خواهد بود؛ محلاتی که به دلیل فرسودگی زیرساخت‌ها و نیاز جدی به نوسازی، در اولویت برنامه‌های توسعه شهری قرار گرفته‌اند.

آرامون با اشاره به میزان قیر تخصیص یافته به شهرداری‌های در سطح استان اظهار داشت: تاکنون ۱۷ هزار و ۲۴۸ تن قیر رایگان به شهرداری‌های ۲۱ شهر آذربایجان‌غربی تخصیص یافته است.

وی تاکید کرد: ارزش ریالی این میزان قیر تخصیص یافته ۵ هزار و ۳۴۷ میلیارد ریال برآورد شده است.