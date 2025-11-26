پخش زنده
امروز: -
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۵ آذر را میتوانید در این خبر ببینید.
عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
«داون نیوز»
- نخست وزیر پاکستان عازم بحرین شد.
- افزایش تنش میان پاکستان و افغانستان / وزیر دفاع ادعای کابل مبنی بر حملات هوایی پاکستان را تکذیب کرد.
- سخنگوی ارتش پاکستان: هرگونه عملیات ضد تروریستی در خارج از مرز با اطلاع رسانی انجوام خواهد شد.
- قطار مسافربری «جعفر اکسپرس» برای دومین بار در شبانه روز گذشته از حمله تروریستی نجات یافت.
«دیلی جنگ»
- نیروی دریایی پاکستان یک موشک بالستیک ضد کشتی بومی را با موفقیت آزمایش کرد.
- رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کردند.
- رئیس حزب جمعیت علمای اسلام: بیست و هفتمین متمم قانونی اساسی را قبول نداریم.
- وزیر اطلاع رسانی پاکستان: انفجار انتحاری در مقابل دادگاه اسلام آباد توسط نور ولی محسود رئیس گروه تروریستی تحریک طالبان برنامه ریزی شد.
«دنیا نیوز»
- خواجه آصف: رهبران حزب تحریک انصاف در خارج از کشور علیه نظام پاکستان فعالیت میکنند.
- فرمانده ارتش پاکستان: تمامیت ارضی و حفاظت از جان شهروندان در مرزهای کشور خط قرمز ماست.
- بانک توسعه آسیا یک وام ۴۸ میلیون دلاری کمکی برای پاکستان را تصویب کرد.
- بارش شدید باران باعث افزایش مشکلات مردم در غزه شد.
- تعداد افراد بیکار در پاکستان طی پنج سال گذشته یک میلیون و چهارصد هزار نفر افزایش یافته است.