مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان گفت: ظرف یک سال و نیم گذشته ۶۲ کیلومتر از محور پل سیمره به بابازید روکش آسفالت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل راه و شهرسازی لرستان امروز صبح در حاشیه بازدید استاندار از محورهای مواصلاتی رومشکان، اظهار کرد: پروژه چهارخطه محور پل سیمره به سمت بابازید و پل زال، یک قطعه ۱۶۰ کیلومتری از مسیر کریدور جنوب به سمت غرب و شمال غرب کشور است.
عارف امرایی با بیان اینکه در یک سال و نیم گذشته ۳ قرارداد برای روکش آسفالت این محور منعقد شده، افزود: مبلغ این قراردادها به ترتیب ۱۰۸ میلیارد، ۸۲ میلیارد و ۷۵ میلیارد تومان بوده که جمعاً ۲۶۵ میلیارد تومان میشود و با ابلاغ ۲۵ درصد به پیمانکار، این مبلغ به بالای ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان از روکش آسفالت ۶۲ کیلومتر از این محور در یک سال و نیم گذشته خبر داد و گفت: در سال جاری نیز حدود ۳۷ کیلومتر آسفالت انجام شده که شامل ۲۰ کیلومتر از سهراهی زانوگه به سمت رومشکان و ۱۶ کیلومتر از سمت روستای بلوران به سمت پل است.
امرایی با اشاره به ساماندهی تقاطع تنگ بره گفت: این نقطه یکی از نقاط پرتصادف استان بود که پس از اجرای طرحهای ایمنسازی، تصادفات منجر به فوت در این تقاطع به صفر رسیده است.
وی با اشاره به انجام ۸ کیلومتر روکش حفاظتی در محورهای تنگ بره به سمت چغابل و رماوند، افزود: باتوجهبه شرایط جوی که امکان کار را احتمالاً تا دو هفته آینده فراهم میکند، برنامه ما این است که در ۱۵ روز فرصت باقیمانده، آسفالت این مسیر را حداقل تا دوراهبازان تکمیل کنیم