برنامه «کتاب فرهنگ» با نگاهی به کتاب بازار قزوین ، از جاذبه‌های فردوس تا تحلیل تحولات منطقه در برنامه «سرزمین من» و برنامه «بیمارستان صبا» با موضوع «کنجکاوی» از شبکه های رادیویی صبا و فرهنگ تقدیم مخاطبان می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «کتاب فرهنگ» از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ، امشب چهارشنبه ۵ آذر از ساعت ۲۰ تا ۲۱ با محوریت معرفی کتاب «بازار قزوین» و بخش‌های متنوع تاریخی و فرهنگی پخش می‌شود.

در این برنامه، مهرزاد پرهیزکاری نویسنده و پژوهشگر، مهمان تلفنی خواهد بود و درباره این اثر و اهمیت بازار تاریخی قزوین صحبت می‌کند.

این برنامه با گویندگی حامد موسوی و تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی و نویسندگی محمدرضا حاج‌حیدری شامل بخش‌های متنوعی در حوزه میراث فرهنگی و مطالعات شهری است.

در بخش خبر‌های میراث فرهنگی، زینب رازدشت تازه‌ترین اخبار این حوزه را مرور می‌کند، همچنین سارا اکبری در بخش ویژه خود به معرفی و بررسی «بازار قزوین» می‌پردازد.

گزارش میدانی هادی اسدی نیز از دیگر بخش‌های شنیدنی برنامه است.

در بخش دیگری از گزارش‌های برنامه حمیرا فراتی این سؤال را مطرح می‌کند که آیا تاکنون به قزوین رفته‌اید و از چه جا‌های این شهر دیدن کرده‌اید؟ و پاسخ مردم شنیدنی است، همچنین شنوندگان می‌توانند از طریق تلفن و پیامک با برنامه در تعامل باشند.

«کتاب فرهنگ» امشب نیز مانند دیگر چهارشنبه‌ها با نگاهی پژوهشی و روایت‌محور، به معرفی آثار و مباحث مرتبط با تاریخ و فرهنگ و معماری ایران می‌پردازد.

برنامه «سرزمین من»

مجله رادیویی «سرزمین من» در برنامه امروز چهارشنبه ۵ آذر، با مجموعه‌ای از گفت‌و‌گو‌های کارشناسی در حوزه میراث فرهنگی، تاریخ معاصر و رویداد‌های سیاسی منطقه‌ای، روی آنتن شبکه رادیویی فرهنگ می‌رود.

این برنامه که از ساعت ۱۳ تا ۱۴ پخش می‌شود، با حضور کارشناسان به بررسی تازه‌ترین موضوعات فرهنگی و تاریخی می‌پردازد.

در این برنامه، با کاظم شبنم‌زاده مدیر میراث فرهنگی فردوس، درباره جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری این شهرستان گفت‌و‌گو می‌شود.

در بخش «آن‌سوی تاریخ»، محمد ساجدی تحلیلگر مسائل سیاسی، به بررسی تحولات مهم منطقه خواهد پرداخت.

همچنین در بخش «یاد‌ها و یادگارها»، رضا مختاری اصفهانی پژوهشگر تاریخ معاصر، رویداد‌های تاریخی این روز را روایت می‌کند.

در ادامه، با محمد صانعی‌پور مدیر موزه مردم‌شناسی فردوس، درباره ویژگی‌ها و اهمیت این موزه گفت‌و‌گو می‌شود و در بخش مناسبتی برنامه دکتر محمدرضا مردانی رئیس بسیج اساتید کشور، به مناسبت هفته بسیج مهمان برنامه خواهد بود.

این مجله رادیویی با نویسندگی، سردبیری و تهیه‌کنندگی فاطمه ترسا و گویندگی سیددانیال معنوی از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ ساعت ۱۳ پخش می‌شود.

برنامه «بیمارستان صبا»

برنامه طنز و آموزشی «بیمارستان صبا» روز چهارشنبه پنجم آذر این بار با پرداختن به موضوع «کنجکاوی» همراه شنوندگان خواهد شد.

برنامه طنز و آموزشی «بیمارستان صبا» روز چهارشنبه پنجم آذر این بار با پرداختن به موضوع «کنجکاوی» همراه شنوندگان خواهد شد و با شعار «بپرس، بخند، بیاموز!» مخاطبان را به سفری شنیدنی در دنیای پرسشگری می‌برد؛ سفری که در آن حد و مرز میان کنجکاوی سالم و وسواس فکری با زبان طنز، موقعیت‌های نمایشی و شوخی‌های مخصوص بیمارستان صبا بیان می‌شود.

در این قسمت، شنوندگان با توصیه‌های کاربردی برای مدیریت میل سیری‌ناپذیر به دانستن، پیشگیری از ورود به حریم خصوصی دیگران در اثر کنجکاوی بیش از حد و تشخیص تفاوت میان پرسشگری سازنده و فضولی‌های مخرب آشنا می‌شوند؛ از راهکار‌های ساده برای ارضای کنجکاوی‌های علمی تا تکنیک‌های کنترل افکار مزاحم و هشدار نسبت به پیامد‌های اجتماعی کنجکاوی افراطی. پزشکان و بیماران خیالی بیمارستان صبا در قالب قصه‌ها و موقعیت‌های خنده‌دار، عادت‌های رایج در نحوه کسب اطلاعات و پرسشگری را دستمایه شوخی قرار می‌دهند و نکات علمی را به شکلی جذاب و قابل‌فهم به مخاطب منتقل می‌کنند.

«بیمارستان صبا» با این قسمت یادآوری می‌کند که حتی موضوعی به ظاهر ساده مثل کنجکاوی را هم می‌توان با زبانی سرگرم‌کننده مطرح کرد و اهمیت مرزگذاری صحیح در روابط و رشد فکری را برجسته ساخت.

این برنامه به تهیه‌کنندگی و اجرای وحید کمالی‌زاده، روز‌های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۶ از رادیو صبا پخش می‌شود.