به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رزمایش اقتدار سپاه سلماس با حضور فرماندهان نظامی نیرو‌های سپاهی و گردان‌های مختلف بسیج در میدان سپاه این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم یگان‌های عملیاتی و رزمی سپاه و بسیج از مقابل جایگاه سان دیده و توان و آمادگی خود را در قالب اجرای برنامه‌های متنوع نظامی و نمایشی به نمایش گذاشتند.

این رزمایش با هدف ارتقای سطح آمادگی نیرو‌های بسیج و سپاه و نمایش توان دفاعی و سازماندهی‌شده آنان اجرا شد.

بسیجیان شرکت‌کننده با ارائه حرکات تاکتیکی رزمی و نمایش بخشی از تجهیزات و توانمندی‌های خود پیام روشنی از اقتدار و آمادگی همیشگی نیرو‌های مردمی به دشمنان مخابره کردند.

سردار میر کاظم میرکاظمی زاده فرمانده سپاه سلماس در آیین بر اهمیت تقویت روحیه معنوی و آمادگی عملیاتی نیرو‌ها تأکید کرد و گفت: ادامه برنامه‌های آموزشی و رزمی در راستای حفظ امنیت و ایجاد بازدارندگی اجرا شد.