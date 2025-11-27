به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار گیلان با بیان اینکه سلامت مردم با تصمیم‌های سطحی تأمین نمی‌شود و باید به فکر راهکار‌های بنیادی بود گفت: نگاهی به وضعیت دو رودخانه زرجوب و گوهررود نشان می‌دهد که در دهه‌های گذشته هر مدیری هرگونه که خواسته عمل کرده و در مواقع حساس تصمیم سختی نگرفته‌ایم.

وی با اشاره به طرح‌های عمرانی مهم رشت افزود: سه تصفیه‌خانه در رشت سال‌هاست در دست ساخت است.

هادی حق شناس با اشاره به طرح‌های فاضلاب رشت و انزلی افزود: تصفیه‌خانه انزلی در طالب‌آباد دهه فجر افتتاح می‌شود و در خود بندرانزلی نیز عملیات ساخت تصفیه‌خانه آغاز شده، اما شبکه‌های فاضلاب هنوز به یکدیگر متصل نشده‌اند و باید سریع‌تر تکمیل شوند.

استاندار گیلان با اشاره به وسعت پروژه فاضلاب گیلان گفت: هم‌اکنون فاضلاب خانگی فومن، انزلی، رشت و ۷۲۰ روستای اطراف به‌طور مستقیم وارد رودخانه‌ها می‌شود.

وی افزود: برای تکمیل شبکه‌های فاضلاب به ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است؛ در حالی که سال گذشته فقط ۶۵۰ میلیارد تومان تخصیص یافت و امسال نیز همین مقدار تأمین شده است.

هادی حق شناس درباره پیگیری منابع مالی برای حل مشکلات گیلان گفت: برای حل این مشکلات به سراغ صندوق توسعه ملی و بانک‌ها رفته‌ایم و امیدوارم بتوانیم بخشی از مسائل حوزه محیط زیست استان را برطرف کنیم.

استاندار گیلان همچنین از استقبال بخش خصوصی برای مشارکت در اجرای طرح‌های عمرانی، زیست‌محیطی و گردشگری خبر داد و گفت: به یکی از فعالان بخش خصوصی گفتم اگر قصد ساخت هتل دارد، دولت آماده همکاری است؛ اما نخست باید تکلیف شبکه فاضلاب مشخص شود، لذا بدون حل ریشه‌ای این مسئله، توسعه گردشگری نیز با خطر مواجه خواهد شد.

هادی حق شناس با اشاره به ضرورت ساماندهی پسماند و فاضلاب خانگی افزود: اخیرا استانداری برای اجرای پروژه‌های مربوط به مدیریت پسماند با یک شرکت بخش خصوصی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده و دستگاه‌های اجرایی برای نهایی‌سازی قرارداد وارد عمل شده‌اند.