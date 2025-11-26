نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، گروه‌های مردمی و کوهنوردان منطقه شبانه آتش بجای مانده الیت را خاموش می کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، گروه‌های مردمی، همیاران طبیعت و کوهنوردان منطقه در شب گذشته با حضور در جنگل الیت، در حال خاموش کردن آتش بجای مانده در جنگل هستند.

گروه‌های مردمی با حمل آب، خاک‌ پاشی، مهار لکه‌سوزی‌ها و پایش مستمر دوشادوش نیروهای حفاظتی در کنار خط آتش فعالیت می کنند

آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های هیرکانی روستای الیت (از توابع مرزن‌آباد چالوس) از حدود سه هفته پیش آغاز شد و به سرعت بخش‌هایی از پوشش گیاهی بکر منطقه را دربر گرفت. بر اساس گزارش‌های محلی، شعله‌ها ابتدا در ساعات پایانی یک روز گرم و خشک پاییزی دیده شدند؛ شرایط جوی، وزش باد و خشکی برگ‌ها باعث شد که آتش در مدت کوتاهی به دامنه‌های بالاتر و مناطق صعب‌العبور گسترش یابد.

به گفته نیروهای امدادی، مسیرهای سخت‌گذر و نبود امکانات کافی برای اطفای حریق، عملیات مهار را دشوار کرد. در روزهای نخست، گروه‌های مردمی و داوطلبان محلی با ابزارهای ابتدایی به کمک آمدند، اما شدت آتش به حدی بود که دو هواپیمای آب‌پاش غول پیکر ایلوشن برای اطفای حریق به همراه بالگردهای هلال احمر وارد عمل شدند و پس از چند روز عملیات هوایی و زمینی آتش الیت مهار شد.

علت دقیق شروع حریق هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما احتمال خطای انسانی یا بی‌احتیاطی گردشگران مطرح است.