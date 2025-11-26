پخش زنده
در آیینی از دانشنامه اصفهان (اصفهانیکا) بهعنوان نخستین پایگاه جامع دانشی سهزبانه (فارسی، انگلیسی و عربی) رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر دانشنامه اصفهان در این آیین گفت: با استفاده از تجربیات دانشنامههای معتبر جهان و همت نهادهای فرهنگی، این پروژه پژوهشی امروز در دسترس محققان و گردشگران قرار گرفت.
سید علیرضا حسینی با اشاره به سابقه فعالیت مستمر دانشنامهها در جهان تاکید کرد: آنچه امروز ارائه شده حاصل بیش از چهار دهه تلاش مستمر و پیوسته است و تجربه نشان داده کارهای مستمر در کشور ما نتایج ارزشمند و ماندگار به همراه دارد.
وی گفت: تیم ما با بهرهگیری از تجربیات دانشنامههای معتبر جهان از جمله لندن، نیویورک و پاریس، کار را آغاز کرد و با حمایت شهرداری، استانداری، اتاق بازرگانی و سایر نهادها، تفاهمنامههای لازم امضا شد و پروژه به پیشرفت قابل توجهی رسید.
وی افزود: این دانشنامه برای نخستین بار به شکل پایگاه اینترنتی منتشر میشود تا محققان، پژوهشگران و گردشگران بتوانند به آسانی از محتوای آن بهرهمند شوند.
دانشنامه اصفهان (اصفهانیکا) بهعنوان نخستین پایگاه جامع دانشی سهزبانه (فارسی، انگلیسی و عربی) با بیش از ۲۰۰ مقاله و هزار مدخل تجربه تجلی دوباره پیوند دانش، فرهنگ و هویت در بستر آینده است.
این دانشنامه بر پایه نگاه تمدنی و فرهنگی به اصفهان در مسیر گسترش دانایی و گفتوگو میان نسلها شکل گرفته و نتیجه تلاش یکساله جمعی از فرهیختگان شهر است که با همکاری و حمایت استانداری اصفهان، شهرداری اصفهان و اتاق بازرگانی به مرحله رونمایی رسیده است.
این دانشنامه ذیل چتر گفتمانی «شهر زندگی» چشمانداز تازهای از تعامل علم و فرهنگ را پیش روی آینده این دیار میگشاید؛ از اینرو هشتادودومین ویژهبرنامه «به احترام مردم اصفهان» با محوریت آئین رونمایی از دانشنامه اصفهان (اصفهانیکا) به عنوان نخستین پایگاه جامع دانشی سهزبانه (فارسی، انگلیسی و عربی) رونمایی شد.