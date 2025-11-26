به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ شهباز محمودی با اشاره به اهمیت تاریخی و معماری کاخ سلیمانیه اظهارکرد: کاخ سلیمانیه یکی از بنا‌های تاریخی و ارزشمند استان البرز است. این کاخ اولین بنایی است که در ایران روی پیلوت ساخته شده و تنها مکانی است که تصویر نقاشی‌شده آغا محمدخان قاجار در آن وجود دارد؛ تصویری که مبنای خلق سایر تصاویر او در دوره‌های بعدی قرار گرفته است. این موضوع به همراه معماری خاص و ارزشمند بنا اهمیت تاریخی و فرهنگی مجموعه را دوچندان می‌کند.

معاون میراث اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: در سال‌های گذشته، اعتباراتی برای مرمت و بازسازی کاخ اختصاص یافته بود، اما امسال تمرکز ما بر بهره‌برداری کامل از مجموعه و آماده‌سازی آن برای بازدید عمومی، به ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان، بوده است. هدف ما این است که بازدیدکنندگان بتوانند ضمن مشاهده آثار تاریخی، با معماری و سبک زندگی دوره قاجار نیز آشنا شوند.

وی با تشریح اقدامات سال جاری گفت: یکی از اقداماتی که انجام شد، مرمت و بازسازی سقف راهروی ورودی کاخ بود که پیش از این در زمان بارندگی دچار نفوذ آب می‌شد. علاوه بر این، اتاق بلیت‌فروشی تکمیل و تجهیز شد تا امکان ارائه خدمات بهتر به بازدیدکنندگان فراهم شود.

محمودی به مهم‌ترین پروژه سال جاری، یعنی احداث مخزن آثار تاریخی کاخ نیز اشاره کرد و توضیح داد: در مجموعه کاخ سلیمانیه، یک مخزن جدید احداث کرده‌ایم و قفسه‌های مخصوص آن نصب شده است. هدف از این اقدام، جمع‌آوری و نگهداری آثار مربوط به دوره قاجار، به ویژه نقاشی‌ها و آثار هنری، از نقاط مختلف کشور و قرار دادن آنها در معرض بازدید عموم در فواصل زمانی مناسب است.

این مسئول بیان کرد: با توجه به کاوش‌های گذشته، حوض شمالی مجموعه مرمت شده بود، اما ضلع جنوبی کاخ نیز دارای یک حوض تاریخی مشابه بود که امسال پیگردی و کاوش آن انجام شد. خوشبختانه حوض به طور کامل بیرون آورده شد و با اعتباراتی که برای سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است، مرمت و بازسازی خواهد شد. همچنین مسیر‌های آبرسانی تاریخی مجموعه در دست بررسی قرار دارند تا قدمت و دوره ساخت آنها مشخص شود.

محمودی با تاکید بر اهمیت آموزش و گردشگری فرهنگی، گفت: کاخ سلیمانیه با توجه به اقدامات انجام‌شده، اکنون فضای مناسبی برای بازدید عمومی دارد و امیدواریم دانش‌آموزان و دانشجویان از نزدیک با تاریخ و فرهنگ قاجار آشنا شوند. با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، مجموعه به عنوان موزه نقاشی استان البرز ظرف هفته آینده افتتاح خواهد شد و هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۶ عصر در اختیار عموم بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت.