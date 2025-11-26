به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سردار نظری فرمانده اسبق سپاه انصار الرضای استان در همایش اقتدار بسیجیان گفت: بسیج مولود اندیشه پاک امام راحل (ره) است که همئاره برای مبارزه آماده است.

وی افزود: بسیجیان ما همواره آمادگی دارند و مهم‌ترین عرصه آمادگی آنها آمادگی نرم افزاری است که یک ضرورت قطعی است و این آمادگی مبتنی بر شناخت و بصیرت و لایی است.

فرمانده اسبق سپاه انصار الرضای استان با بیان اینکه تفکر بسیجی به منبع امامت و ولایت متصل است گفت: بر خلاف تفکر استکبار که ایجاد رعب و ترس و هیاهو است، اما تفکر بسیجی بر محور شجاعت، مقاومت و ایستادگی است و بسیجی در حمایت از مقاومت هیچ گاه دچار تردید نمی‌شود.

سردار نظری با اشاره به حضور فعال بسیجیان خراسان جنوبی در همه عرصه‌ها افزود: از ۲ هزار و ۴۰۰ شهید این استان ۹۰۰ شهید بسیجی هستند.

سرهنگ طالبی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند هم گفت: بسیجیان خراسان جنوبی هم خواهران و هم برادران همواره در عرصه‌های مختلف خوش درخشیده‌اند که نمونه آن اقدامات خودمحوری و خوداتکایی در محلات است و همواره در بحران‌ها اغی کار بوده‌اند.

گفتنی است نظیر این مراسم در سایر شهرستان‌های استان هم برگزار شد.