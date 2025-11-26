سربیشه، دومین شهر و بیرجند سومین مرکز استان سرد کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: صبح امروز ۱۱ ایستگاه استان وقوع یخبندان را ثبت کردند که در این میان سربیشه با دمای منفی ۹ درجه سردترین نقطه استان و دومین شهر سرد کشور و بیرجند سومین مرکز استان سرد کشور پس از شهرکرد و کرمان گزارش شد.

لطفی افزود: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی، تا اوایل هفته آینده شرایط جوی در استان پایدار و یکنواخت خواهد بود.

وی گفت: از اواخر وقت امشب تا صبح جمعه افزایش متناوب ابر در استان پیش‌بینی می‌شود و در این مدت دمای هوا در ساعات روز روند کاهش نسبی خواهد داشت و یخبندان شبانه در مناطق سردسیر نیز همچنان ادامه دارد.

کارشناس هواشناسی استان افزود: طبس دیروز با دمای ۲۴ درجه گرم‌ترین نقطه خراسان جنوبی گزارش شد وتغییرات دمای بیرجند نیز در شبانه‌روز گذشته بین منفی ۴ تا ۲۰ درجه بود.