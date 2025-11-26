پخش زنده
امروز: -
از کلاهبرداری نوین سایبری با استفاده از تبلیغ برنامههای جعلی هوش مصنوعی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ کارآگاه علی حسینی رئیس پلیس فتا خوزستان با اشاره به جرائم نوین و پیچیده سایبری گفت: هوش مصنوعی یک تکنولوژی بسیار سریع و در حال پیشرفت است که متاسفانه شیادان سایبری از قابلیتهای آن در جهت کلاهبرداری استفاده میکنند.
او افزود: متاسفانه برخی از هموطنان علاقهمند به استفاده از نرمافزارهای ویرایش و طراحی تصویر با هوش مصنوعی هستند و کلاهبرداران با سوءاستفاده از این فرصت، اقدام به ایجاد یک بدافزار تحت عنوان هوش مصنوعی میکنند و شهروندان را به بهانه ویرایش حرفهای تصاویر، ترغیب به نصب آن میشوند.
رییس پلیس فتا خوزستان ادامه داد: در این بدافزارها پیامی برای شهروندان ارسال میشود که به محض کلیک بر روی لینک و نصب این برنامه جعلی، گوشی قربانی آلوده شده و تمامی اطلاعات شخصی و نرمافزارهای بانکی او در اختیار هکر قرار گرفته و در نهایت حسابهای مالی وی خالی میشود.
سرهنگ کارآگاه علی حسینی با هشدار به شهروندان تاکید کرد: به هیچ وجه برنامههای پیشنهادی از طریق شبکههای اجتماعی و پیامرسانها را نصب نکنند و برای نصب برنامههای هوش مصنوعی، حتما به سراغ فروشگاههای نرمافزاری معتبر و رسمی مانند بازار و مایکت بروید و از دریافت برنامه از منابع غیرمطمئن جدا خودداری کنند.