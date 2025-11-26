پخش زنده
امروز: -
عضو هیئت رئیسه مجلس، طرح استفساریه قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغها در خصوص تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی را اعلام وصول کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، رضا جباری، عضو هیئت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول را به شرح زیر قرائت کرد.
- طرح استفساریه تبصره (یک) ماده (یک) قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ و اصلاحیه یکم آبان ۱۳۸۵
در این تبصره قانونی آمده است؛ تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار میباشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میگردد.
نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط میتواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.
سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل میگردد و عهده دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده، بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات میباشد.