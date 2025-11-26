معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: چهار هزار لیتر نوشیدنی شامل آب انار و آب آلبالو غیرمجاز در انواع بسته بندی به عنوان آب میوه طبیعی از یک واحد غیرمجاز صنعتی در حاشیه دزفول کشف و معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داود سلمان پور بیان کرد: گروه‌های بازرسی معاونت غذا و دارو در راستای صیانت از سلامت جامعه با مشارکت فراجا موفق به شناسایی و ضبط این محموله نوشیدنی غیرمجاز شدند که به عنوان آب میوه طبیعی و به شکل غیرقانونی در بازار توزیع می‌شد.

وی افزود: این محموله در جریان پایش‌های میدانی و نمونه‌گیری‌های هدفمند تشخیص داده شد و با نظارت نماینده حقوقی دانشگاه و ارزیابی کارشناسان آزمایشگاه کنترل کیفی معاونت غذا و دارو دزفول مورد بررسی و با حکم قضایی اعمال قانون شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی دزفول اظهارکرد: یافته‌های حاصل از آزمون‌های میکروبیولوژیک، نشان‌دهنده آلودگی‌های گسترده و میزان بار میکروبی فراتر از حدمجاز در این فرآورده‌ها است که مصرف آن برای گروه‌های حساس از جمله کودکان و سالمندان به شدت تهدیدآمیز است.

سلمان پور ضمن تاکید بر توجه به هشدار‌های بهداشتی تصریح کرد: چنین کالا‌های تقلبی که فاقد پروانه‌های بهداشتی معتبر و نشان سیب سلامت هستند علاوه بر نداشتن ارزش تغذیه‌ای، به دلیل رعایت نکردن موازین بهداشتی در مراحل تولید، بسته‌بندی و انبارداری می‌توانند موجب بروز مسمومیت‌های غذایی شدید و عوارض گوارشی پایدار شوند.

وی به شهروندان هشدار داد: برای تهیه مواد خوراکی و آشامیدنی دقت لازم را به کار گیرند و از خرید هر نوع محصول فاقد مجوز‌های بهداشتی رسمی و نشان سیب سلامت پرهیز کنند.

سلمان‌پور تصریح کرد: شهروندان پس از مشاهده یا اطلاع از تولید و عرضه محصولات غذایی و آشامیدنی غیرمجاز به سامانه ۱۹۰ یا مدیریت غذای معاونت غذا و دارو، رو به روی مجتمع تفریحی تجاری مادر گزارش دهند.