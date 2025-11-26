پخش زنده
امروز: -
جریمه ۲۰۰ هزار تومانی در انتظار خوردوهایی است که وارد محدوده طرح زوج و فرد شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به اجرای طرح زوج و فرد ودروها از درب منزل در کلانشهر اصفهان گفت: خودروهای متخلف که بدون مجوز وارد محدوده طرح شوند، ۲۰۰ هزار تومان جریمه میشوند.
سرهنگ علی اصغر زارع با تاکید بر اینکه این طرح تا اطلاع ثانوی برقرار است، افزود: طرح زوج و فرد از درب منزل از ساعت ۹ صبح تا ۲۱ شب اجرا میشود و فقط روزهای جمعه و تعطیلات رسمی از آن مستثنی هستند.
وی هدف اصلی این طرح را مدیریت ترافیک و کاهش آلودگی هوا دانست و ادامه داد: رعایت آن از سوی شهروندان نقش مهمی در روانسازی تردد شهری دارد.