به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده گفت: پرونده حمل ۶۰ کیسه کیسه آرد یارانه‌ای به صورت تجاری و خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۷۳۸ میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط آرد‌های کشف شده متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۴۷۶ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ ارزش ریالی آرد‌ها محکوم کرد.

نجف زاده افزود: شعبه همچنین مبلغ ۷۳۸ میلیون ریال معادل ارزش ریالی کالا از بابت حمل کالای قاچاق به حکم صادره اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۱۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته نجف زاده عوامل مستقر در ایست و بازرسی شهید کلانتری شهرستان ارومیه آرد‌های کشف شده را در بازرسی از یک دستگاه خودروی وانت سایپا کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.