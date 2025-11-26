به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اداره‌کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار آلودگی سطح زرد از پایداری جو، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا از فردا تا شنبه شب در بیشتر مناطق استان خبر داد و اعلام کرد : غلظت آلاینده‌های جوی در ساعات پایانی شب تا پیش از ظهرها افزایش می‌یابد و کیفیت هوا در مناطق مرکزی استان از جمله اصفهان، نجف‌آباد، خمینی‌شهر، زرین‌شهر، فولادشهر، فلاورجان، مبارکه، دولت‌آباد، شاهین‌شهر، سجزی، کوهپایه و گوگد در وضعیت ناسالم قرار می‌گیرد.

این اداره کل همچنین با اشاره به تشدید آلایندگی در نواحی صنعتی و افزایش تردد خودروها افزود: لازم است مدیریت شهری و دستگاه‌های مسئول برای کاهش پیامدهای آلودگی هوا تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

بر اساس این هشدار، افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی، سالمندان، کودکان و دیگر گروه‌های حساس باید از حضور و فعالیت طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند و همه شهروندان هم از انجام فعالیت‌های سنگین ورزشی در فضای باز بپرهیزند.