پخش زنده
امروز: -
هواشناسی استان اصفهان هشدار آلودگی سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ ادارهکل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار آلودگی سطح زرد از پایداری جو، افزایش غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا از فردا تا شنبه شب در بیشتر مناطق استان خبر داد و اعلام کرد : غلظت آلایندههای جوی در ساعات پایانی شب تا پیش از ظهرها افزایش مییابد و کیفیت هوا در مناطق مرکزی استان از جمله اصفهان، نجفآباد، خمینیشهر، زرینشهر، فولادشهر، فلاورجان، مبارکه، دولتآباد، شاهینشهر، سجزی، کوهپایه و گوگد در وضعیت ناسالم قرار میگیرد.
این اداره کل همچنین با اشاره به تشدید آلایندگی در نواحی صنعتی و افزایش تردد خودروها افزود: لازم است مدیریت شهری و دستگاههای مسئول برای کاهش پیامدهای آلودگی هوا تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
بر اساس این هشدار، افراد دارای بیماریهای قلبی و تنفسی، سالمندان، کودکان و دیگر گروههای حساس باید از حضور و فعالیت طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند و همه شهروندان هم از انجام فعالیتهای سنگین ورزشی در فضای باز بپرهیزند.