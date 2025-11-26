همایش اقتدار بسیج به مناسبت پنجم آذر، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، با حضور گسترده بسیجیان بافقی در حسینیه اعظم سفلی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، سرهنگ تشکری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق، در این مراسم با بیان اینکه واژه‌های بسیج و بسیجی سرشار از معانی معنوی و ارزشمند هستند، گفت: ولایتمداری، ایمان، ازخودگذشتگی، شور و بصیرت از برجسته‌ترین ویژگی‌های بسیج است.

وی با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه بسیج مدرسه عشق و مکتب شهیدان گمنام است، افزود: بسیجیان در طول سال‌های انقلاب اسلامی تاکنون، همواره نماد اقتدار، ایستادگی و وحدت ملی بوده و نقش مهمی در سربلندی کشور ایفا کرده‌اند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق با ذکر سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه بسیجیان باید قدر جایگاه خود را بدانند، تصریح کرد: این پیام، نشان‌دهنده اهمیت و ظرفیت بالای بسیج در پیشبرد امور کشور و تقویت امنیت ملی است.

سرهنگ تشکری تأکید کرد: بسیج صرفاً یک مجموعه نظامی نیست، بلکه مدرسه‌ای برای تربیت انسان‌های مؤمن، مسئولیت‌پذیر و خادم جامعه است.

وی، با اشاره به حضور تأثیرگذار بسیجیان در عرصه‌های امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، سلامت و خدمت‌رسانی گفت: نقش‌آفرینی بسیج در امیدآفرینی و حفظ انقلاب اسلامی بی‌بدیل است.

این همایش با برنامه‌هایی همچون سخنرانی، اجرای سرود، حماسی‌خوانی، اجرای ورزش باستانی و برپایی غرفه‌های فرهنگی همراه بود.