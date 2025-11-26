پخش زنده
امروز: -
همزمان با سراسر کشور ، اجتماع بسیجیان با عنوان «نمایش اقتدار بسیج» با حضور استان سمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این مراسم جلوهای از انسجام اجتماعی، فعالیت جهادی و روحیه خدمترسانی نیروهای بسیجی به نمایش گذاشته شد.
سرهنگ حسین دهرویه فرمانده سپاه ناحیه سمنان گفت: برنامه های هفته بسیج امسال در شرایطی برگزار شد که در دفاع مقدس ۱۲روزه پیروز میدان بودیم و این دستاورد بزرگ بار دیگر نشان داد بسیج تنها یک نیروی محدود نیست، بلکه الگویی نوین و فراگیر در سطح ملی و فراملی است.
وی با بیان اینکه (بسیج، مردم، اقتدار ملی) شعار هفته بسیج نام گرفته است، افزود: بسیج نهتنها یک نیروی دفاعی و نظامی، بلکه نهادی اجتماعی است که با ایجاد اتحاد، همبستگی و تقویت هویت ملی، نقشی بنیادین در اقتدار و استحکام جامعه ایفا میکند.
وی گفت: در هفته بسیج، ۷۳۶ عنوان برنامه در قالب بیش از ۵ هزار فعالیت در استان سمنان اجرا شد
سرهنگ دهرویه با تشریح رویکردهای اصلی بسیج گفت: مجموعه بسیج فعالیتهای خود را بر اساس پنج رویکرد جهاد تبیین، جهاد علمی، جهاد اقتصادی، جهاد خدمترسانی و جهاد امیدآفرینی برنامهریزی کرده و امسال این برنامهها با شعار «بسیج، مردم، اقتدار ملی» و بر پایه سه رکن خداباوری، خودباوری و مردمباوری اجرا میشود.
در این اجتماع بزرگ بسیجیان معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار هم با بیان اینکه فرهنگ شهادت جان مایه تفکر بسیجی است افزود: یکی از مهمترین شاخصههای بسیجیان حضور آنها در همه عرصههای جامعه است.
مهدی براری افزود: ایمان و اخلاص - تفکر توحیدی- ولایت محوری- مسئولیت پذیری و شجاع بودن از مهمترین ویژگیهای بسیجیان است.
وی گفت: بسیج با پشتوانه مردمی همیشه در صحنه حضور دارد و در برابر تهدیدهای دشمن علیه کشور آماده دفاع از انقلاب اسلامی است.