به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره آموزش و پرورش کاشان گفت: با کمک خیران نیک اندیش احمدعلی اوجاقی و خانواده وی، مدرسه ۶ کلاسه در روستای نشلج کاشان ساخته می‌شود.

غلامرضا بخشی موحد افزود: این واحد آموزشی با هدف توسعه عدالت آموزشی در روستای نشلج و فراهم کردن فضایی مناسب و استاندارد برای تحصیل دانش‌آموزان منطقه، در زمینی به مساحت هزار مترمربع و زیربنای ۴۵۰ مترمربع احداث می‌شود.

وی با بیان اینکه در این مجتمع آموزشی تجهیزات مربوط به دندانپزشکی و اتاق سلامت دهان و دندان دانش آموزان هم با کمک این خیر نیک‌اندیش ایجاد می‌شود، ادامه داد: همکاری خیران در ساخت واحد‌های آموزشی یک الگو برای تمام کشور است و نام خیران مدرسه ساز همواره در تاریخ ایران جاودان می‌ماند.