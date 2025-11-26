پخش زنده
امروز: -
حسین وفایی در آخرین دیدار مرحله مقدماتی اسنوکر انگلیس، فردا به مصاف رایان دی میرود و در صورت پیروزی، راهی جدول اصلی این مسابقات میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله مقدماتی رقابتهای اسنوکر UK Championship) ۲۰۲۵) یک تا ۶ آذر ۱۴۰۴ در ویگان انگلیس و در سالن رابین پارک در حال برگزاری است. دو نماینده اسنوکر حرفهای ایران، حسین وفایی و امیر سرخوش در این مرحله حضور دارند.
در یکی از دیدارهای دور دوم، امیر سرخوش برابر بولژو روژ (مجارستان) قرار گرفت که در نهایت با نتیجه ۶ بر ۳ مغلوب شد و از ادامه رقابتها کنار رفت.
اما حسین وفایی شب گذشته در دور سوم، با ارائه نمایشی قابلتحسین، حریف خود را ۶ بر ۴ شکست داد و به مرحله چهارم مقدماتی رسید؛ مرحلهای که تنها یک پیروزی با جدول اصلی فاصله دارد.
وفایی قرار است پنجشنبه ۶ آذر در آخرین دیدار مرحله مقدماتی به مصاف رایان دی از ولز برود و در صورت پیروزی، راهی مرحله اصلی UK Championship ۲۰۲۵ خواهد شد.