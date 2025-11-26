پخش زنده
فرانچسکا آلبانزه گزارشگر ویژه سازمان ملل در فلسطین تاکید کرد: جنگ اسرائیل در نوار غزه دستاوردهای ۶۹ سال توسعه را از بین برد و باعث نابودی شبکه بهداشت و درمان، آموزش، زیرساختها و بخش بانکی شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری سما؛ اقتصاد غزه در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به میزان ۸۷ درصد کوچک شد و سهم سرانه تولید ناخالص داخلی به ۱۶۱ دلار کاهش یافت که از پایینترین نرخها در جهان است.
همه شاخصهای اساسی زندگی از جمله غذا، سرپناه و بهداشت و درمان نابود شدهاند و این امر نوار غزه را در آستانه فروپاشی کامل قرار داده است.
بحران اقتصادی در غزه جزو ۱۰ بحران اقتصادی جهان از سال ۱۹۶۰ تاکنون است.