به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نوزدهمین نمایشگاه ملی فرش دستباف با حضور تولیدکنندگان و فعالان برجسته این صنعت در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان آغاز به کار کرد.
این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندیهای صنعت فرش ابریشم قم، ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و خریداران و تقویت جایگاه فرش دستباف در بازارهای داخلی و بینالمللی برگزار شده است.
نمایشگاه ملی فرش دستباف تا هشتم آذرماه هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۲ در محل نمایشگاههای بینالمللی استان قم پذیرای علاقهمندان، خریداران و گردشگران خواهد بود.