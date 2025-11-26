نوزدهمین نمایشگاه ملی فرش دستباف با حضور تولیدکنندگان و فعالان برجسته این صنعت در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قم آغاز به کار کرد.

در این دوره بیش از ۱۰۰ تولیدکننده از استان قم و ۱۷ استان دیگر کشور، نفیس‌ترین و اصیل‌ترین فرش‌های دستباف ابریشم خود را در معرض نمایش و فروش قرار داده‌اند.

این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندی‌های صنعت فرش ابریشم قم، ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و خریداران و تقویت جایگاه فرش دستباف در بازار‌های داخلی و بین‌المللی برگزار شده است.

نمایشگاه ملی فرش دستباف تا هشتم آذرماه هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۲ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قم پذیرای علاقه‌مندان، خریداران و گردشگران خواهد بود.

امکان بازدید از جدیدترین طرح‌ها، نقوش اصیل ایرانی و شاهکار‌های ابریشمی با بالاترین کیفیت رج‌شمار از مهم‌ترین جذابیت‌های این رویداد ملی است.