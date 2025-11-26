پخش زنده
رییس اداره امور مالیاتی بوکان گفت: امسال با وصول یکهزار و ۷۰ میلیارد ریال مالیات، درآمدهای مالیاتی این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲ برابری داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛جعفر نیکیخواه افزود: از این میزان، یکهزار و ۶۰ میلیارد ریال به شهرداری بوکان و حدود ۱۰ میلیارد ریال نیز به شهرداری سیمینه اختصاص یافته است.
وی اظهار کرد: سال گذشته در مجموع یکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از محل درآمدهای مالیاتی به ۲ شهرداری بوکان و سیمینه پرداخت شده بود و افزایش پرداختی امسال نشاندهنده ارتقای سطح همکاری مؤدیان و بهبود فرآیندهای وصول مالیات در این شهرستان است.
رییس اداره امور مالیاتی بوکان با اشاره به اجرای طرح «نشانهدار کردن مالیات» بیان کرد: در قالب این طرح، سه پروژه خدماتی و آموزشی شامل ساماندهی، تعریض و آسفالت ورودی بوکان، تکمیل مدرسه شبانهروزی روستای شهریکند و تکمیل هنرستان کشاورزی کوی بهداری تعریف شده و شهروندان میتوانند بهصورت هدفمند بخشی از مالیات پرداختی خود را به این پروژهها اختصاص دهند.
وی اضافه کرد: این روش سبب میشود مردم تأثیر پرداختهای مالیاتی خود را در توسعه شهری بهصورت مستقیم احساس کنند و این امر به افزایش اعتماد عمومی و تقویت فرهنگ مالیاتی کمک میکند.
نیکیخواه با تأکید بر اهمیت شفافسازی نحوه هزینهکرد منابع مالیاتی گفت: آگاهی مردم از مسیر مصرف مالیات، نقش مهمی در ارتقای مشارکت و ایجاد احساس مسئولیت اجتماعی دارد.