پخش زنده
امروز: -
قائممقام وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهمنظور آغاز برنامههای بازدید از آثار تاریخی و افتتاح پروژههای میراثی وارد تبریز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی دارابی قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور، امروز با استقبال سید فرید موسوی نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی ظفر محمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانشرقی وارد تبریز شد.
قائممقام وزیر میراثفرهنگی در نخستین روز سفر دو روزه خود به آذربایجانشرقی، از مجموعهای از آثار تاریخی و ظرفیتهای میراثفرهنگی شهرستانهای عجبشیر و مراغه بازدید خواهد کرد. مهمترین برنامه روز نخست، افتتاح مجموعه تاریخی اوحدیه مراغه است؛ مجموعهای که یکی از شاخصترین فضاهای فرهنگی و تاریخی این شهرستان به شمار میرود.
برنامههای روز دوم سفر دارابی به استان نیز با بازدید از موزه آذربایجان و افتتاح رسمی سامانه کیوآرکد آثار موزهای در جریان این بازدید ادامه خواهد یافت. در ادامه، قائممقام وزیر از دیگر موزهها و بناهای تاریخی تبریز دیدار میکند.
این سفر دو روزه با نشست قائممقام وزیر با فعالان میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی تکمیل میشود؛ نشستی که بهمنظور بررسی ظرفیتها، چالشها و برنامههای توسعهای حوزه میراثفرهنگی استان برگزار خواهد شد.