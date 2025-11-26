به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ با توجه به آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، همچنان تا اوایل هفته آینده پدیده غالب در اغلب نقاط استان غبار صبحگاهی و برای شهر‌های صنعتی و بزرگ استان افزایش غلظت آلاینده‌ها خواهد بود.

طی امروز تا اواخر وقت با گذر موج ضعیفی از فراز استان منجر به افزایش ابرناکی در کل استان می‌شود.

همچنین از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت فردا با جنوبی شدن جریانات در سواحل و مناطق جنوبی و جنوبِ غربی، افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی مورد انتظار است.

روند دما طی فردا افزایشی و مجدداً جمعه کاهشی و سپس تا یکشنبه تغییر محسوسی نخواهد داشت.

در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۳۰.۵ درجه و ایذه با دمای ۲.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند. در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۹.۴ درجه و کمینه دمای ۱۰.۱ درجه سانتیگراد رسیده است. "