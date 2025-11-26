مادر شهیدان مجید و حمیدرضا مجیدی از شهدای دوران دفاع مقدس در فسا به فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان فسا گفت: حاجیه خانم جان جان ابراهیم زاده مادر شهیدان مجید و حمیدرضا مجیدی در ۹۰ سالگی به علت کهولت سن دارفانی را وداع گفت.

سپهری افزود: پیکر این مادر صبور امروز با حضور مردم و مسئولین در روستای دستجه فسا تشییع و در قطعه والدین شهدا به خاک سپرده شد.

بسیجی شهید حمیدرضا مجیدی متولد ۱۳۴۲ در تاریخ ۲۹ دی‌ماه ۱۳۶۵ در منطقه شلمچه به شهادت رسید.

همچنین، پاسدار شهید مجید مجیدی متولد ۱۳۴۵ در تاریخ ۴ دی‌ماه ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۴ در منطقه اروند رود به فیض شهادت نائل آمد.