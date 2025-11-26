پخش زنده
محسن حبیبی، مدیر جدید رادیو فرهنگ، از آغاز تغییرات ساختاری و محتوایی این شبکه خبر داد و گفت: رادیو فرهنگ با رویکرد «شبکه زندگی» وارد دوره جدیدی میشود و برنامههای تازه از دیماه روی آنتن خواهند رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محسن حبیبی با حضور در استودیو شبکه خبر درباره برنامههای پیشِرو گفت: هدف اصلی، تبدیل رادیو فرهنگ به شبکهای مبتنی بر مفهوم گسترده فرهنگ و سبک زندگی است؛ شبکهای که علاوه بر حوزههای ادبی و هنری، به فرهنگ عامه، خانواده، همزیستی، ارتباطات اجتماعی، اقتصاد فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی نیز بپردازد.
او تأکید کرد برنامههای فاخری مانند «ققنوس»، «نیستان»، «هفت اقلیم»، «کتاب فرهنگ» و دیگر تولیدات شاخص حفظ و تقویت میشوند و هیچکدام کاهش نخواهند یافت؛ بلکه افزودن برنامههای جدید با رویکرد تحلیلی و بهروز در دستور کار قرار دارد.
حبیبی یکی از محورهای مغفول مانده رادیو فرهنگ را علوم انسانی و تحول در این حوزه دانست و از تولید یک برنامه وزین و تخصصی در این زمینه خبر داد.
مدیر شبکه فرهنگ با اشاره به ضرورت جذب نسل نوجوان و جوان نیز گفت: نوع ساخت و پردازش رسانهای باید تغییر کند.
وی افزود: قصد داریم مخاطبان جوان را در تولید محتوا مشارکت دهیم تا تنها شنونده نباشند، بلکه در فرایند ساخت برنامهها نقش فعال داشته باشند.
او با اشاره به ظرفیت «ایرانصدا» گفت: برنامه داریم که کانال فرهنگ۲ را در بستر ایرانصدا ایجاد کنیم؛ تا فضایی برای تولیدات کاربران، بهویژه نوجوانان و جوانان باشد.
حبیبی درباره پخش مذاکرات مجلس نیز توضیح داد: این بخش طبق قانون همچنان روی آنتن رادیو فرهنگ خواهد بود و با استفاده از این فرصت، برنامههایی درباره فرهنگ سیاسی و دیپلماسی نیز طراحی خواهد شد.
مدیر شبکه فرهنگ ادامه داد: آمارها نشان میدهد همزمان با پخش مذاکرات، مخاطبان شبکه بهطور محسوسی افزایش مییابد.
او در پایان با اشاره به حمایت مدیران و عوامل باسابقه شبکه رادیویی فرهنگ گفت: از دی ماه بازسازی برنامهها آغاز میشود و مخاطبان شاهد آنتنی تازه با هویت جدید رادیو فرهنگ بهعنوان شبکه زندگی خواهند بود.