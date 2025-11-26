پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، برای شرکت در دومین مجمع عمومی اتحادیه میراثفرهنگی آسیا (ACHA) وارد شهر چونگچینگ چین شد و مورد استقبال مقامات چینی و نمایندگان سفارت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در رأس هیئتی رسمی امروز وارد شهر چونگچینگ چین شد تا در دومین مجمع عمومی اتحادیه میراثفرهنگی آسیا (ACHA) حضور یابد. این سفر که بنا به دعوت رسمی طرف چینی انجام شده است، با استقبال مقامات محلی، مسئولان اتحادیه و دیپلماتهای سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین همراه بود.
برنامه سفر دو روزه وزیر میراثفرهنگی شامل حضور و سخنرانی در آیین افتتاحیه دومین مجمع عمومی اتحادیه میراثفرهنگی آسیا و نیز ارائه دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در سومین نشست شورای ACHA است؛ نشستی که بهعنوان یکی از مهمترین مجامع سیاستگذاری میراثفرهنگی در آسیا شناخته میشود و نقش تعیینکنندهای در ترسیم راهبردهای همکاریهای منطقهای ایفا میکند.
صالحیامیری در جریان این نشستها، ضمن تبیین رویکردهای کلان ایران در حوزه دیپلماسی فرهنگی و میراثفرهنگی، بر ضرورت تقویت همافزایی کشورهای عضو برای پاسداری از میراث مشترک آسیایی و توسعه گردشگری پایدار تاکید خواهد کرد.
همچنین قرار است وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در حاشیه این مجمع، دیدارهای دوجانبهای با وزرای میراثفرهنگی و گردشگری کشورهای عضو از جمله چین و دیگر دولتهای آسیایی برگزار کند؛ دیدارهایی که انتظار میرود بسترهای جدیدی برای گسترش تعاملات فرهنگی، تبادل تجربیات تخصصی و توسعه همکاریهای میراثی و گردشگری میان ایران و کشورهای منطقه فراهم آورد.