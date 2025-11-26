پخش زنده دو دیدار فوتبال ایران و لبنان و استقلال تاجیکستان و النصر از قاب شبکه ورزش سیما تقدیم علاقه مندان فوتبال می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دومین دیدار تیم فوتبال نوجوانان ایران مقابل لبنان از ساعت ۱۴:۳۰ امروز در مرحله مقدماتی جام ملت‌های کمتر از ۱۷ سال آسیا، به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش می‌شود.

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های فوتبال انتخابی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا، امروز چهارشنبه ۵ آذر از ساعت ۱۴:۳۰، تقابل بین دو تیم ایران و لبنان را در قالب برنامه ورزش ایران با گزارشگری میثم محمدزاده و به صورت زنده پخش می‌کند.

رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های فوتبال آسیا زیر ۱۷ سال از دوشنبه ۳ آذر به میزبانی هند آغاز شده و تیم فوتبال نوجوانان ایران در نخستین دیدار خود در این رقابت‌ها با پیروزی پرگل برابر چین‌تایپه به برتری ۵ بر صفر دست یافت.

فوتبال استقلال تاجیکستان و النصر

شبکه ورزش امشب دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تاجیکستان و النصر عربستان را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲ امشب چهارشنبه ۵ آذر از ساعت ۱۹:۳۰ تقابل دو تیم فوتبال استقلال تاجیکستان و النصر عربستان را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش می‌کند.

عملکر آماری استقلال تاجیکستان در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۲۰ گل خورده و ۶ گل به ثمر رسانده است.

النصر نیز در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۷ گل خورده و ۲۷ گل به ثمر رسانده است.